Olimpiadi PyeongChang: biathlon, azzurri solo dodicesimi Nessuna medaglia azzurra nella giornata olimpica

23 febbraio 2018

Giornata senza medaglie azzurre a PyeongChang. Le speranze, remote, anzi remotissime, erano affidate alla staffetta maschile del biathlon. Nulla da fare per Windisch e compagni, che hanno chiuso al dodicesimo posto, in una gara dominata dalla Svezia. Tra le performance degli atleti tricolori va registrato il trentesimo posto di Nenzi nei 1000m del pattinaggio di velocità. Bellissimo quinto posto per Carolina Kostner nel pattinaggio artistico.



STAFFETTA BIATHLON, ORO ALLA SVEZIA. ITALIA 12ª Sorpresa, ma fino ad un certo punto, nella staffetta del biathlon maschile. Un vento forte e costante ha provocato diversi problemi al tiro per gli atleti. L'oro va alla Svezia (Femling, Nelin, Samuelsson, Lindstroem), che ha staccato, dominando nel finale, la Norvegia (Birkeland, T. Boe, J. Boe e Svendsen) giunta al traguardo con 55 secondi di ritardo. Bronzo per la Germania (Lesser, Doll, Peiffer, Schempp) a 2'07". Staccatissima l'Italia (Bormolini, Hofer, Montello, Windisch), arrivata dodicesima a oltre sei minuti.



PATTINAGGIO VELOCITÀ 1000M, ORO ALL'OLANDESE NUIS PER 4 CENTESIMI. 30° NENZI Altra medaglia per l'Olanda nel pattinaggio. Un oro conquistato sul filo dei centesimi, solo 4, quelli che hanno permesso a Kjedl Nuis di conquistare il titolo olimpico nei 1000 metri del pattinaggio di velocità. Beffa e argento per il norvegese Lorentzen, bronzo al coreano Kim Tae-Yun. Lontanissimo l'unico azzurro in gara: Mirko Giacomo Nenzi ha chiuso 30° su 36 atleti, staccato di +2.21 dall'olandese.



HOCKEY, SQUADRA RUSSA IN FINALE Sconfiggendo 3-0 la Repubblica Ceca, la squadra dei russi senza bandiera ha conquistato l'accesso alla finale del torneo di hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici di Pyeongchang. Affronterà per l'oro la vincente di Canada-Germania. Per i russi sono andati in rete Nikita Gusev, Vladislav Gavrikov e Ilya Kovalchuk

ALTRO CASO DI DOPING: POSITIVA UN'ATLETA RUSSA DEL BOB Dopo Krushelnitckii, bronzo nel doppio misto del curling risultato positivo al meldonium, un altro caso di doping colpisce la Russia ai Giochi di PyeongChang. Nadezhda Sergeeva, atleta del bob a 2, sarebbe infatti risultata positiva a un controllo antidoping. È stato il presidente della federazione russa di bob Alexander Zubkov a confermare la positività al quotidiano russo 'Sport Express'.

CURLING: BRONZO ALLA SVIZZERA La Svizzera ha vinto la medaglia di bronzo nel torneo maschile di curling. Battuto il Canada 7-5 nella finale per il terzo/quarto posto.

VONN: "GOGGIA MI HA CHIESTO DI CONTINUARE FINO AL 2022" "La scorsa notte io e Sofia abbiamo parlato e lei ha cercato di convincermi ad andare avanti fino alle Olimpiadi di Pechino del 2022. È importante che a lei piaccia gareggiare con me tanto quanto a me piace gareggiare con lei". Lo ha detto la campionessa statunitense Lindsey Vonn in merito ad un colloquio avuto con l'azzurra Sofia Goggia, medaglia d'oro in discesa libera ai Giochi olimpici di Pyeongchang. "La rispetto molto - ha aggiunto Vonn - e le ho risposto che se potessi reggere fisicamente per quattro anni, probabilmente lo farei, ma quattro anni sono davvero molto lunghi".

SCI ALPINO, TEAM EVENT: SCELTO IL QUARTETTO AZZURRO Ultima gara del programma di sci alpino domani sulla pista di YongPyong, con il team event, che esordisce come format alle Olimpiadi. Le squadre sono composte da sei atleti che si affrontano ad eliminazione diretta sulle quattro manche complessive. In caso di pareggio passa la nazione con il minor tempo complessivo. Per l'Italia saranno al via Chiara Costazza, Irene Curtoni, Alex Vinatzer e Riccardo Tonetti, con Federica Brignone e Stefano Gross riserve. L'orario d'inizio è fissato alle 11 locali, le 3 in Italia.

BOB A 4: ITALIA 13ESIMA IN ALLENAMENTO Nel sesto e ultimo allenamento di bob a 4 sulla pista Alpensia di PyeongChang la Svizzera ha fatto segnare il miglior tempo in 49"51, davanti a Lettonia e Germania. Buon tredicesimo posto per l'Italia con il tempo di 50"40. Ci sarà una novità in casa azzurra in vista della gara, con la sostituzione Mattia Variola a favore di Francesco Costa per uno stiramento al retto femorale. Si comincia sabato 24 febbraio si aprono le danze con le prime due manches alle 9.30 locali (1.30 in Italia). Domenica 25 febbraio verranno assegnate le medaglie.

IVANKA TRUMP ARRIVATA IN COREA DEL SUD Ivanka Trump è arrivata in Corea del Sud per guidare la delegazione americana alla cerimonia di chiusura dei Giochi di PyeongChang. La figlia del presidente americano Donald è sbarcata all'aeroporto di Incheon, a Seul, e incontrerà il presidente sudcoreano Moon Jae-in che ha organizzato una cena nella residenza presidenziale. Alla cena, secondo quanto riportano i media coreani, è invitata tutta la delegazione Usa, di cui fanno parte anche la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, il generale Vincent Brooks, il senatore James Risch, Marc Knapper, dell'ambasciata statunitense e Allison Hooker, un funzionario del Consiglio di sicurezza specializzato in affari coreani. La Casa Blu ha predisposto un menu' vegetariano kosher per la figlia del presidente americano e dopo cena e' in programma uno spettacolo di musica tradizionale coreana

SKI CROSS DONNE: DOPPIETTA CANADA, PIXNER FUORI AI QUARTI Doppietta canadese nello skicross femminile di Bokwang Phoenix Park alle Olimpiadi di PyeongChang. Dopo il successo in campo maschile del connazionale Brady Leman, è stata Kelsey Serwa ad imporsi nella seconda finale della specialità entrata nel programma olimpico a Vancouver 2010. La nordamericana ha preceduto nella big final la connazionale Brittany Phelan, mentre la medaglia di bronzo è andata alla svizzera Fanny Smith. Per quanto riguarda le italiana Debora Pixner, la migliore delle due azzurre presenti, ha superato gli ottavi di finale nonostante una caduta proprio sul salto che porta al traguardo, ma è rimasta esclusa nei quarti di finale. Non è partita invece nella batteria degli ottavi Lucrezia Fantelli.

PATTINAGGIO ARTISTICO: KOSTNER QUINTA, ORO ALLA 15ENNE ZAGITOVA Primo oro per i russi senza bandiera ai Giochi olimpici di Pyeongchang. La quindicenne Alina Zagitova ha vinto la gara di pattinaggio artistico alla Gangneung ice arena con il punteggio di 239.57. Argento alla connazionale Evgenia Medvedeva (238.26) e bronzo alla canadese Kaetlyn Osmond (231.02). L'azzurra Carolina Kostner ha chiuso al quinto posto (212.44). LEGGI QUI L'APPROFONDIMENTO

