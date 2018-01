Olimpiadi: le due Coree sfileranno assieme nella cerimonia inaugurale

17 gennaio 2018

La Corea del Nord invierà una delegazione di 550 membri ai Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang, in Corea del Sud, al via il prossimo 9 febbraio. La decisione è stata presa in occasione dell'incontro svoltosi tra i funzionari dei due paesi presso Panmunjom, il villaggio al confine tra i due stati dove nel 1953 è stato firmato l'accordo di armistizio che pose fine alla Guerra di Corea. La delegazione sarà composta da 230 cheerleader, 30 atleti di taekwondo e 150 delegati per le Paralimpiadi . Lunedì era stato raggiunto l'accordo per l'invio di un' orchestra composta da 140 persone . Una delegazione nordcoreana dovrebbe visitare le strutture olimpiche nel corso della prossima settimana. Al tempo stesso gli atleti sudcoreani potranno andare ad allenarsi al Nord, nell'impianto di Masikryong. Sabato i rappresentanti di entrambi i paesi si incontreranno a Losanna, presso la sede del Cio, il Comitato Olimpico Internazionale, per convalidare l'accordo.

LA COREA DEL NORD RAGGIUNGERÀ IL SUD VIA TERRA: "ROTTA OCCIDENTALE"

Il comunicato congiunto scioglie anche il nodo su come la delegazione di Pyongyang raggiungerà il Sud: ha prevalso la "rotta occidentale via terra" che passa dalla zona industriale a sviluppo congiunto di Kaesong, ora fermo e in enclave del Nord. L'accordo configura una grande svolta nei rapporti bilaterali dopo anni di tensioni ai limiti dello scontro anche militare, in scia ai test nucleari e missilistici del Nord. Il corposo pacchetto definito, in vista della missione a Losanna che Nord e Sud faranno per trattare l'operazione con il Comitato olimpico internazionale in una riunione già fissata per sabato a Losanna, include anche un evento culturale al monte Kumgang, località turistica in Corea del Nord, e una sessione congiunta di allenamento degli atleti prima della cerimonia di apertura al Masikryong Ski Resort, struttura fortemente voluta da Kim Jong-un e non lontana da Wonsan, città sulla costa orientale e luogo di test di missili a medio raggio da lanciatori mobili.



La riunione di Panmunjom si è tenuta quasi contestualmente al vertice di Vancouver, in Canada, dove i ministri degli Esteri di 20 Paesi, Usa in testa, hanno espresso supporto al dialogo intercoreano insieme all'auspicio che possa portare all'allentamento delle tensioni sulla penisola e avvicinare il negoziato per l'abbandono delle ambizioni nucleari del Nord. Se da un lato le parti hanno rimarcato l'importanza degli sforzi per la soluzione diplomatica, dall'altro hanno concordato di mantenere ferme le dure sanzioni varate contro Pyongyang dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu insieme alla raccomandazione a tutte le nazioni per rafforzare la loro reale efficacia