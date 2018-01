Olimpiadi invernali, ecco gli azzurri convocati per PyeongChang

23 gennaio 2018

TUTTI GLI ATLETI AZZURRI

SLITTINO

Singolo femminile

ROBATSCHER Sandra

VOETTER Andrea



Singolo maschile

FISCHNALLER Dominik

FISCHNALLER Kevin

RIEDER Emanuel



Doppio

MALLEIER Fabian

NAGLER Ivan

RASTNER Patrick

RIEDER Ludwig



SKELETON

Cecchini Josef Luke



BOB

BERTAZZO Simone (pilota)

BILOTTI Lorenzo

FONTANA Simone

VARIOLA Mattia

COSTA Francesco (riserva)



BIATHLON

Settore femminile

GONTIER Nicole

RUNGGALDIER Alexia

SANFILIPPO Federica

VITTOZZI Lisa

WIERER Dorothea



Settore maschile

BORMOLINI Thomas

CHENAL Thierry

HOFER Lukas

MONTELLO Giuseppe

WINDISCH Dominik



SALTO

Tutti gli atleti sono in via di definizione nel rispetto dei termini fissati da “Qualification System for the XXIII Olympic Winter Games PyeongChang 2018”



COMBINATA NORDICA

PITTIN Alessandro

Gli altri atleti sono in via di definizione nel rispetto dei termini fissati da “Qualification System for the XXIII Olympic Winter Games PyeongChang 2018”



SCI FONDO

DE FABIANI Francesco

NOECKLER Dietmar

PELLEGRINO Federico

Gli altri atleti sono in via di definizione nel rispetto dei termini fissati da “Qualification System for the XXIII Olympic Winter Games PyeongChang 2018”



SCI ALPINO

Settore maschile

DE ALIPRANDINI Luca

FILL Peter

GROSS Stefano

INNEROFER Christof

MOELGG Manfred

PARIS Dominik

TONETTI Riccardo



Settore femminile

BASSINO Marta

BRIGNONE Federica

COSTAZZA Chiara

CURTONI Irene

FANCHINI Nadia

GOGGIA Sofia

MOELGG Manuela

SCHNARF Johanna

Gli altri atleti sono in via di definizione nel rispetto dei termini fissati da “Qualification System for the XXIII Olympic Winter"



SNOWBOARD

Specialità Snowboardcross

Settore femminile

BELINGHERI Sofia

BRUTTO Raffaella

GALLINA Francesca

MOIOLI Michela



Settore maschile

GODINO Michele

PERATHONER Emanuel

SOMMARIVA Lorenzo

VISINTIN Omar



Gli atleti delle altre specialità previste sono in via di definizione nel rispetto dei termini fissati da “Qualification System for the XXIII Olympic Winter"



FREESTYLE

Gli atleti della specialità Skicross sono in via di definizione nel rispetto dei termini fissati da “Qualification System for the XXIII Olympic Winter"