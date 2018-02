Alla scoperta di Steep Road to the Olympics: il video esclusivo

6 febbraio 2018

Steep™ Road to the Olympics è il modo più divertente, per gli appassionati di sport invernali, di immedesimarsi con i campioni in gara alle Olimpiadi di PyeongChang. Steep™ Road to the Olympics è un prodotto con licenza ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali Pyeongchang 2018, un'espansione per Steep™, il gioco a mondo aperto dedicato agli sport d'azione. UbiSoft ci svela tutti i segreti del videogame, con le caratteristiche più interessanti e con la spiegazione di come si è arrivati a questo gioco, passando per i pareri e le consulenze dei più grandi campioni dello sci e dello snowboard. Guarda il video.