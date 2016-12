Nazionale: si è fermato Pellé per un fastidio al ginocchio

1 giugno 2016

Sembra non esserci mai pace per Antonio Conte. A Coverciano Pellé ha saltato metà allenamento per un problema al ginocchio. Così l'attaccante del Southampton, decisivo nell'ultima amichevole contro la Scozia con il gol vittoria, si è fermato e ha abbandonato il campo. Per motivi precauzionali. Al momento, non preoccupano le condizioni dell'attaccante, che domani potrebbe tornare ad allenarsi con il resto del gruppo.