Verso Russia 2018, Pelé: "Neymar ci sarà e il Brasile può vincere" "Il suo infortunio non è grave, in Russia sarà al massimo della forma"

16 aprile 2018

"Neymar ci sarà al Mondiale in Russia, e sarà in forma perché il suo infortunio non è poi così grave". Pelé non ha dubbi e si aspetta di vedere il fuoriclasse del Psg aiutare la nazionale verdeoro a lasciarsi alle spalle il traumatico torneo interno dl 2014. "E' molto importante per il Brasile, non c'è dubbio - ha continuato l'ex numero 10 della Selecao -. Gli auguro la stessa fortuna che ho avuto io ai Mondiali, il Brasile può vincere".

"Penso che Neymar sarà in forma per la Coppa del Mondo, perché il suo infortunio non è poi così grave". Pelè si è detto ottimista del recupero dell'attaccante brasiliano del PSG in vista dei Mondiali in Russia. Neymar, il giocatore più costoso del mondo, è fermo dallo scorso 25 febbraio quando si è fratturato un osso del piede destro in una partita della Ligue 1 contro il Marsiglia.



La scorsa settimana ha detto che si sta ancora riprendendo dopo l'intervento, ma si aspetta di essere in forma in tempo per la Coppa del Mondo in programma dal 14 giugno al 15 luglio. Neymar "è un giocatore molto importante per il Brasile, senza dubbio. Vorrei che avesse la stessa fortuna che ho avuto io in Coppa del Mondo", ha detto all'AFP il 77enne Pelé a margine di una partita amichevole a Dubai.



"Voglio che il Brasile sia Campione del mondo, ma il calcio è sempre una sorpresa", ha aggiunto O Rei che in carriera ha vinto per tre volte i Mondiali con il Brasile. "Io sono fiducioso perché abbiamo molti giocatori eccellenti che giocano in Europa. Il problema semmai è farli giocare insieme ma penso che avremo una buona squadra. Sono fiducioso perché Tite, il nuovo allenatore, ora ha avuto un po' di tempo per preparare il gruppo al meglio".

IL PSG FESTEGGIA, NEYMAR GIOCA A POKER Ha fatto rumore, in Francia, l'assenza di Neymar per i festeggiamenti dopo la conquista del titolo di Ligue 1 da parte del PSG. Il brasiliano è alle prese col recupero dall'infortunio a casa sua, in Brasile, ma in tanti (sponsor compresi) si aspettavano la sua figura in mezzo ai festeggiamenti. E invece niente. Neymar non si è fatto vedere e anzi, ad agitare ancor più le acque, è arrivata una sua Instagram stories in cui il numero 10 è impegnato a giocare a poker online durante la gara, come dimostra la tv che si vede sullo sfondo. Le voci su un addio clamoroso in estate sono tornate a farsi sentire in Francia.

