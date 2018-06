Verso Russia 2018: Neymar entra e fa esultare il Brasile, Croazia ko

3 giugno 2018

Dopo un avvio di gara equilibrato, la prima occasione è per la Croazia: colpo di testa di Lovren su calcio d’angolo battuto da Modric e pallone che termina di poco a lato alla destra di Alisson. È sempre la Croazia ad andare vicina al vantaggio con il tiro da fuori area di Kramaric, Alisson è attento e para. La prima occasione dei verdeoro è per Coutinho, che ci prova con una conclusione da fuori area: la sfera, però, termina alta. Il Brasile prova a prendere possesso del gioco e, con un Willian ispirato sulla fascia destra, prova a costruire pericoli dalle parti di Subasic.



I risultati, però, non sono quelli sperati e, dopo 2’ di recupero, il direttore di gara manda le due squadre a riposo sul risultato di parità. Dopo l’intervallo, Tite spedisce in campo Neymar, al rientro dopo l'infortunio di fine febbraio, per provare a dare una scossa ai suoi (sostituito Fernandinho, ammonito nel primo tempo per un intervento su Vrsaljko). La prima chance della ripresa comunque capita sui piedi di Marcelo, che conclude dalla lunghissima distanza con il mancino, mancando di poco l’angolino basso alla sinistra di Subasic. La prima chance per la stella del Psg arriva al 57’ con un tiro dalla distanza da posizione defilata: nessun affanno per l’estremo difensore ospite. La risposta della Croazia è affidata a Rebic, che sfugge alla marcatura dell’interista Miranda e devia a rete di testa: Alisson si distende sulla sua sinistra e respinge la sfera.



È proprio Neymar, però, a mettere la firma sul match: palla in profondità per Coutinho, che allarga sulla sinistra per il numero 10 verdeoro: dribbling a evitare un paio di avversari e pallone scaricato con forza alle spalle di Subasic (69’). La Croazia prova a costruire azioni per cercare il pareggio, ma senza risultato e, proprio nel finale, subisce anche la rete del 2-0: pallone al centro dell’area per Firmino che controlla e scavalca Subasic in uscita (93’).