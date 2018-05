Verso il Mondiale: ecco la Mosca football guide

11 maggio 2018

Nell’anno del Campionato mondiale in Russia, Edizioni inContropiede ha scelto di raccontare la città calcistica di Mosca. È la quarta Football City Guide, dopo quelle dedicate a Lisbona, Zagabria e Napoli.

Mosca, la città che ospita l'inaugurazione e la finale del Mondiale 2018, èla capitale della Russia dal 1918 e una metropoli che, considerando tutta la regione, arriva a 20 milioni di abitanti.

Da vedere e conoscere: Stadio Luzhniki, Viale della Gloria, Otkrytie Arena, il Museo dello Spartak Mosca, la Piazza Rossa, il cimitero Vagankovo, la metropolitana, il mercato Izmailovo, Chercesov, Afinkeev, Jashin, Streltsov, Starostin, Bobrov e molto altro…All’interno del libro sono presenti interviste a Fabio Capello, Massimo Carrera, Stanislav Chercesov, Nevio Scala, Vincenzo Pincolini. La casa Editrice inContropiede sarà presente al Salone del Libro di Torino (10-14 maggio) al Padiglione 1 (stand C70) con tutti i libri e la nuova guida dedicata a Mosca.



FOOTBALL CITY GUIDES

Lisbona Football Guide | Zagabria Football Guide | Napoli Football Guide | Mosca Football Guide

E’la collana che racconta le cittàattraverso il calcio. Gli agili libri che la compongono sono guide turistico/calcistiche, che l’appassionato potràleggere e gustare prima di mettersi in viaggio per poi alla partenza sistemarle nel bagaglio a mano. Volumetti non solo fitti di racconti, storie di personaggi, aneddoti, interviste, liste curiose che diventeranno spunti interessanti per il viaggiatore, ma anche vere e proprie guide piene di consigli, indirizzi utili, itinerari calcistici slegati o collegati a quelli piùtradizionali. Le Football City Guides nascono come “seconde guide”(da affiancare durante il viaggio a quelle tradizionali), che possono facilmente essere tenute nelle tasche dei pantaloni, grazie alla scelta di un formato ridotto.



GLI AUTORI

Alberto Facchinetti, nato in provincia di Venezia nel 1982, con Edizioni inContropiede ha già pubblicato “Il romanzo di Julio Libonatti”, “Ho scoperto Del Piero – La storia di Vittorio Scantamburlo”e “La versione di Gipo”.

Georgy “Giorgio” Kudinov, nato a Mosca nel 1971 e residente in Italia da 20 anni. Giornalista sportivo, Sports Advisor del Consolato Russo a Milano, collaboratore della Gazzetta dello Sport dagli anni 90, consulente della Redazione Sportiva Mediaset per il Mondiale 2018.

Enzo Palladini, nato a Milano nel 1965, giornalista di Premium Sport, con Edizioni inContropiede ha già pubblicato “Scusa se lo chiamo futebòl”, “L’anno delle volpi”e “Dimmi chi era Recoba”.

Jvan Sica, nato a Salerno nel 1980, blogger, autore teatrale e sceneggiatore. Con Edizioni inContropiede ha giàpubblicato “Arrigo”.





SCHEDA LIBRO

pag. 156 (con galleria fotografica a colori a cura di Antonio Di Bonito)

Costo: 14,50

