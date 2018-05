Tra rabbia e sarcasmo Ibrahimovic benedice la Svezia: "Più forte senza di me, può vincere i Mondiali"

27 aprile 2018

Evidentemente non l'ha presa bene. Però, anzichè lanciarsi in un'invettiva furiosa, Zlatan Ibrahimovic ha preferito commentare il suo mancato ritorno in Nazionale per i Mondiali in Russia con ironia e sarcasmo: "Penso che la Svezia sia favorita per vincere la Coppa del Mondo - ha detto nel corso di un'intervista rilasciata alla Espn - ora sono più forti senza di me".



"Non faccio parte della nazionale ed è così da quando ho detto basta, per cui non c'è altro di cui discutere", ha poi aggiunto il 36enne attaccante dei Los Angeles Galaxy che sarà comunque presente in Russia per impegni commerciali.