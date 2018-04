Svezia, nuova replica del ct a Ibra: "Non è nei piani per il Mondiale"

24 aprile 2018

"Zlatan ha rinunciato alla nazionale dopo l'Europeo, una decisione che io ho rispettato. Se ha deciso di lasciare la squadra, non penso che adesso dovrebbe tornare. In ogni caso lui non mi ha chiamato, ma non è sicuramente incluso nei piani per la Coppa del Mondo". Se Ibrahimovic è sicuro che in Russia ci sarà, il ct della Svezia Janne Andersson non la pensa affatto così e ancora una volta chiude le porte a un ritorno dell'attaccante.