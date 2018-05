Russia 2018, Perù: album e figurine Panini in cambio di voti

30 maggio 2018

Pronta a tutto, o quasi, in cambio di voti. Dal 1982 il Perù non si qualificava per un Mondiale e così Betsy Cortegana, candidata sindaco al distretto di Chorrillos, ha pensato bene di cavalcare l'onda d'entusiasmo generale promettendo album e figurine Panini in cambio di voti. Un'iniziativa che ha scatenato migliaia di persone, che hanno preso d'assalto i negozi esaurendo in pochi giorni tutte le scorte.