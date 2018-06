Russia 2018, Nigeria-mania: magliette soldout in tre ore

1 giugno 2018

Tutti la cercano, tutti la vogliono, in pochi avranno la fortuna di averla a breve termine. La maglietta che la Nigeria indosserà a Russia 2018 ha fatto parlare di sé appena presentata e nel giro di tre ore dalla messa in commercio è andata esaurita . Una vera e propria Nigeria-mania per la maglietta verde fosforescente delle Super Aquile con la Nike che ricevuto ordini da oltre 3 milioni di persone , fatturando già 255 milioni di dollari.

Non solo la prima maglia, tutte e tre le divise previste per la nazionale africana sono andate a ruba nel giro di poche ore e la società di Beaverton ha fatto sapere che non ci sarà alcun "restock" del prodotto per il momento. Tre milioni di magliette già vendute è un dato che non hanno voluto commentare ufficialmente, ma anche nei Nike Store delle principali città mondiali, la divisa della Nigeria è subito sparita dagli scaffali.