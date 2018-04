Russia 2018, Ibrahimovic: "Ci sarò"

18 aprile 2018

Ormai non ci sono più dubbi: ci sarà anche la stella di Zlatan Ibrahimovic ai Mondiali. L'annuncio l'ha dato proprio lo stesso attaccante svedese: "Sì, andrò in Russia. È l'unica cosa che posso dire". Ibra, ora ai Los Angeles Galaxy, è pronto a tornare in nazionale dopo l'addio dato alla fine degli Europei 2016 nel suo stile: "Un Mondiale senza di me non sarebbe un Mondiale...", ha detto ospite dello show di Jimmy Kimmel sulla Abc.