Russia 2018, i convocati della Svezia: Ibra non c'è

15 maggio 2018

Stanno uscendo in questi giorni le notizie dei convocati e pre-convocati delle Nazionali per Russia 2018 ma questa è, senza dubbio, quella che all'Italia fa più male. La Svezia, che eliminò gli Azzurri nel playoff Mondiale di novembre, ha la sua lista ufficiale. E dai 23 scelti dal ct Andersson non c'è Ibrahomivic: esclusione che fa rumore ma che non sorprende perché già annunciata nonostante la volontà dell'ex United di andare in Russia.