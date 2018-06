Russia 2018, gli stadi Mondiali: Rostov, l'impianto da 45mila spettatori nei pressi del Don

6 giugno 2018

Quello di Rostov è uno stadio da 45mila spettatori che si trova sui banchi del fiume Don, a cinquanta chilometri dal mar d'Azov e a circa mille chilometri da Mosca. Potrebbe essere una delle destinazioni più interessanti per coloro che vogliono evitare le mete turistiche più ovvie, come la capitale russa o San Pietroburgo, senza rinunciare però alla dinamica vita di un moderno centro abitato. L'arena ospiterà cinque partite, tra cui quelle del Brasile e dell'Uruguay e una degli ottavi di finale: è già nota per la sua acustica che aiuterà 45mila tifosi a creare l'atmosfera giusta.