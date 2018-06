Russia 2018, gli stadi del Mondiale: Kalinigrad, impianto da 35mila posti

4 giugno 2018

E' l'antica Königsberg. Fondata nel 1255, dal 1457 fu capoluogo della Prussia orientale e fu uno dei suoi più importanti centri politici e culturali. Praticamente rasa al suolo nel corso della Seconda Guerra mondiale, passò all'Unione Sovietica nel 1945 e venne ribattezzata col suo nome attuale in onore di Mikhail Kalinin, uno dei fondatori dell'Urss. Tracce della sua eredità tedesca si ritrovano nella porta di Brandeburgo, sopravvissuta ai bombardamenti, e nel borgo dei pescatori sul fiume, popolare destinazione turistica grazie ai suoi ristoranti e negozi ospitati da edifici in stile medievale (non originali). Il cuore della città è l'isola di Kant, precedentemente nota come Kneiphof: qui e' stato fondato uno dei primi insediamenti, ai piedi del castello di Königsberg, e qui si può ammirare la tomba del celebre filosofo Immanuel Kant, nato e vissuto proprio nell'antica Königsberg.