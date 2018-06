Russia 2018, gli stadi dei Mondiali: Novgorod, l'arena tra il Volga e l'Oka

10 giugno 2018

La storia di Nizhny Novgorod, ribattezzata Gorkij nei tempi sovietici, in omaggio al suo nativo scrittore Maksim Gorkij, prende inizio nel 1221 quando fu fondata dal principe Jurij di Vladimir per diventare, grazie alla sua posizione strategica, uno dei gioielli commerciali ed industriali dell'Impero russo. La città, da non confondere con la storica Velikij Novgorod, è nota tra i russi semplicemente come Nizhny ed è situata infatti alla confluenza di due maggiori fiumi della parte europea della Russia: il Volga e l'Oka.