Russia 2018, Eroi Mondiali: Zoff, il re campione a 40 anni

1 maggio 2018

Campione a 40 anni, non che prima Dino Zoff non lo fosse mai stato. Nella sua carriera ha vinto di tutto e con la Nazionale ha toccato l'apice nel 1968 con la vittoria agli Europei e la notte di Madrid dell'11 luglio 1982 nel 3-1 alla Germania Ovest. Un trionfo atteso 42 anni e lui, capitano degli azzurri di Enzo Bearzot, alza al cielo la Coppa del Mondo. Poi, il viaggio di ritorno in aereo indimenticabile quella partita a carte con il presidente della Repubblica Sandro Pertini.