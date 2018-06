Russia 2018, Eroi Mondiali: Ronaldinho, il Gaucho col sorriso da vincente

5 giugno 2018

Ronaldinho, il funambolo con i dentoni e la faccia da personaggio dei fumetti. Il Gaucho è il simbolo del calcio come divertimento, sorrisi e allegria. Mica era facile stargli dietro e rubargli il pallone. Ai Mondiali se ne sono accorti i suoi avversari nel 2002, quando con Rivaldo e Ronaldo ha composto un trio meraviglioso e vinto l'ultima, per ora, Coppa del Mondo del Brasile. Ronaldinho non ha perso il sorriso nemmeno nel 2006, dopo la delusione per l'eliminazione ai quarti di finale.