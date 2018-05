Russia 2018, Eroi Mondiali: Pelé, dall'esplosione del 1958 all'ultima conquista del 1970

30 maggio 2018

Pelé, semplicemente la Perla Nera, O Rei. Semplicemente il più grande giocatore della storia del calcio insieme a Diego Armando Maradona. La sua carriera è legata anche ai Mondiali: ne ha giocati quattro, ne ha vinti tre. Si va dall'esplosione del 1958, quando il mondo si innamora di lui grazie alla doppietta in finale contro la Svezia padrona di casa (5-2), e si arriva al saluto a Messico 1970, quando il suo Brasile abbatte 4-1 l'Italia e conquista la terza Coppa Rimet. Nel mezzo la vittoria a Cile '62 e la delusione a Inghilterra '66, ma in quelle due occasioni non era stato grande protagonista per due infortuni.