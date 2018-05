Russia 2018, Eroi Mondiali: Pablito, l'hombre del partido

28 maggio 2018

Pablito Rossi, l'eroe Mundial di Spagna 1982. L'11 luglio di quell'anno l'Italia torna sul tetto del Mondo, 44 anni dopo. E' la terza Coppa, quella di Enzo Bearzot e Paolo Rossi, autore di sei gol. Inizia un po' tardi, ma poi non si ferma più: tripletta al Brasile nell'ultima gara del secondo girone, doppietta alla Polonia in semifinale e un gol nella finalissima (3-1) contro la Germania Ovest. L'hombre del partido per un'impresa che non sarà mai dimenticata.