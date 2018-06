Russia 2018, Eroi Mondiali: Milla, il leone indomabile del miracolo Camerun

4 giugno 2018

Roger Milla è di diritto nella storia dei Mondiali per tutto quello che rappresenta per il calcio africano e per il Camerun dei miracoli. Presente a Spagna 1982 (ma assente a Messico 1986), sarà a Italia '90 che l'attaccante entrerà nella storia con i suoi 4 gol che trascinano I Leoni Indomabili del Camerun fino ai quarti di finale. Lì dove nessuna squadra africano era mai arrivata prima. Eliminati soltanto dall'Inghilterra. Poi, a Usa '94 riscrive la storia: entra con la Russia e fa gol nel ko per 6-1. Così a 42 anni e 39 giorni diventa il giocatore e il goleador più vecchio della storia dei Mondiali.