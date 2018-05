Russia 2018, Eroi Mondiali: Messi, l'erede del Pibe che vuole vincere con l'Argentina

18 maggio 2018

Lionel Messi, l'uomo al quale manca soltanto un Mondiale per entrare nella leggenda e raggiungere Diego Armando Maradona, colui che invece è leggenda. Quattro Palloni d'Oro di fila tra il 2009 e il 2012 più quello del 2015. Titoli su titoli con il Barcellona (ed è inutile elencarli), ma con la maglia dell'Argentina ha collezionato soltanto lacrime e delusioni. Due finali di Coppa America perse contro il Cile e quella Mondiale di Brasile 2014 contro la Germania. In Russia, forse, avrà l'ultima possibilità per regalare all'Albiceleste la terza Coppa del Mondo dopo quelle del 1978 e del 1986.