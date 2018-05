Russia 2018, Eroi Mondiali: Matthäus, l'immortale della Coppa del 1990

21 maggio 2018

Lothar Matthäus, l'uomo dei record con 25 presenze in cinque Mondiali: dal 1982 al 1998 (richiamato a furor di popolo a 37 anni) con la vittoria, da capitano della Germania Ovest, nelle notti magiche di Italia '90. Anno anche del Pallone d'Oro. Un giocatore incredibile, capace di fare bene tutti i ruoli dalla difesa all'attacco. Nella nostra serie A abbiamo avuto la fortuna di vederlo giocare con l'Inter. Uno come lui, nella Milano nerazzurra, non lo hanno mai dimenticato.