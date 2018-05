Russia 2018, Eroi Mondiali: Klinsmann, campione a Italia '90 e quasi epico a Germania 2006

15 maggio 2018

Jurgen Klinsmann, l'uomo dei quattro Mondiali: tre da giocatore ('90, '94 e '98) e uno da commissario tecnico della Germania nella rassegna casalinga del 2006. Al primo tentativo fa subito centro conquistando la Coppa del Mondo, segnando tre gol. Letale in area anche negli Stati Uniti con cinque reti e in Francia con altri tre sigilli. Ma è da ct che sfiora il sogno: vincere il Mondiale alla guida della Germania davanti al proprio pubblico. Però, ci pensa l'Italia di Marcello Lippi a frantumare il sogno di Klinsmann: in semifinale a Dortmund gli azzurri si impongono 2-0 con i gol di Grosso e Del Piero.