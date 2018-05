Russia 2018, Eroi Mondiali: Kempes, l'uomo che diede speranza all'Argentina

22 maggio 2018

Nell'Argentina impaurita dalla dittatura di Videla, Mario Kempes è stato l'uomo che ha regalato speranza e gioia al popolo con la vittoria del Mondiale 1978. Una rassegna giocata proprio in Argentina, decisa dai sei gol di Kempes: doppiette a Polonia, Perù e all'Olanda in finale. "In Argentina segnavo per la gente, non fui un complice dei militari e di Videla", le sue recenti dichiarazioni.