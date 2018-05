Russia 2018, Eroi Mondiali: Gerd Müller, il bomber per definizione della Germania Ovest

8 maggio 2018

Gerd Müller è stato per anni il bomber per antonomasia della Germania. Lo ha dimostrato anche ai Mondiali. Il tedesco ne ha segnati 14: dieci nel 1970 (capocannoniere del torneo) e quattro nel 1974. Per lui l'edizione migliore grazie alla vittoria nella rassegna di casa. Prima dell'avvento di Ronaldo (il Fenomeno, ex Barcellona, Inter, Real Madrid e Milan), è stato il massimo realizzatore nelle fasi finali. Müller sbagliava poche volte: cinico, famelico, letale. Un esempio da seguire per chi fa l'attaccante. Anche in questa epoca moderna.