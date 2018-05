Russia 2018, Eroi Mondiali: Fontaine, il cantante-cannoniere dei 13 gol a Svezia 1958

16 maggio 2018

Just Fontaine, nessuno come lui. Nessuno nella storia dei Mondiali ha mai raggiunto il suo score di Svezia 1958, quando con 13 gol (capocannoniere di quell'edizione, ovviamente) guida la Francia al terzo posto. Predestinato del gol, francese di origini marocchine, è un talento indiscusso del calcio: gioca in Nazionale con Kopa, Piantoni e Vincent e segna in ogni modo. Incide pure un mucchio di dischi e ha successo con la musica. Nel 1960 si rompe tibia e perone e si ritira a 29 anni.