Russia 2018, Eroi Mondiali: Eusebio, la Pantera Nera che trascinò il Portogallo nel '66

2 maggio 2018

Prima del 1966 il Portogallo non aveva mai giocato un Mondiale. Poi, arrivò Eusebio, la Pantera Nera, uno dei più grandi calciatori sempre e primo giocatore di origine africana ad avere fama mondiale. Nove gol (quattro su rigore) per trascinare il suo paese al terzo posto alle spalle di Inghilterra e Germania Ovest. Una leggenda del calcio capace di portare in alto il Portogallo e il Benfica e collocarli tra i giganti dell'epoca. Un terzo posto indimenticabile, mai più raggiunto dalla nazionale lusitana. E' stato un'icona per il suo popolo, tanto che alla sua morte, nel 2014, furono proclamati tre giorni di lutto nazionale.