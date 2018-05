Russia 2018, Eroi Mondiali: Donovan, il mito americano in Giappone-Corea

17 maggio 2018

In patria Landon Donovan è un mito, una leggenda o addirittura qualcosa di più. In Europa aveva giocato con Bayer Leverkusen, Bayern Monaco ed Everton ma senza successo. Ma per gli americani è il faro che guida la Nazionale fino ai quarti di finale del Mondiale giappocoreano del 2002. States eliminati soltanto dalla Germania: nel torneo migliore di sempre gli Usa arrivano tra le prime 8. Meglio, ma era un altro calcio e un altro format, soltanto nel lontanissimo 1930 in Uruguay.