Russia 2018, Eroi Mondiali: Cruijff, il profeta che regalò un sogno all'Olanda nel 1974

14 maggio 2018

Johan Cruijff, il profeta, il rivoluzionario, il Pelè bianco: sono soltanto alcuni dei soprannomi di uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Icona dell'Olanda del calcio totale, gioca soltanto il Mondiale del 1974 guidando la sua Nazionale fino alla finale, persa poi contro i padroni di casa della Germania Ovest. Nel 1978 Cruijff fa scalpore per il rifiuto di partecipare ad Argentina '78. Un mistero per anni: c'era chi parlava di contrasti con la federazione olandese sugli sponsor della Nazionale (lui era Puma, l'Olanda Adidas). Trent'anni dopo, la verità: "Non andai perché qualche mese prima subii un tentativo di rapimento che cambiò per sempre la mia visione della vita e del ruolo che in essa ha il calcio".