Russia 2018, Eroi Mondiali: Buffon, icona azzurra con il record mancato

31 maggio 2018

Gigi Buffon, a un passo dalla leggenda assoluta. Cinque Mondiali in carriera come Carbajal e Matthäus e il sesto fallito tra le lacrime a San Siro, il 13 novembre contro la Svezia. Ma nulla può cancellare tutto quello che ha fatto sul campo: da Francia 1998 a Brasile 2014 ha attraversato generazioni di talenti, uomini e calciatori azzurri. Campione del Mondo 2006 in Germania e secondo, quell'anno, nella classifica del Pallone d'Oro, alle spalle di Fabio Cannavaro. Un percorso incredibile, ma senza lieto fine per l'assenza in Russia. Le favole sono belle anche così.