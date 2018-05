Russia 2018, Danimarca in ansia per Bendtner

28 maggio 2018

La Danimarca potrebbe essere costretta a rinunciare a Nicklas Bendtner per Russia 2018: resta, infatti, incerta la partecipazione dell'attaccante al Mondiale. Durante l'ultima gara tra Rosenborg e Brann l'ex giocatore di Juventus e Arsenal ha rimediato un infortunio che ora resta da valutare: uno stop muscolare che verrà analizzato dallo staff medico della Nazionale danese. Bendtner è uscito dal campo in lacrime.

Bendtner, 30 anni compiuti quest'anno, è seguitissimo sui social dai tifosi e anche molto apprezzato per le sue... intemperanze e stravaganze extracalcistiche che lo hanno portato a ricevere il soprannome di "Lord" (ai tempi in cui frequentava una duchessa). Il match perso per 2-1 dal Rosenborg rischia invece di far saltare la partecipazione al Mondiale di uno dei giocatori più attesi e spesso al centro delle cronache.