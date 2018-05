Russia 2018, Dani Alves: "Il Brasile può vincere"

13 maggio 2018

Dani Alves non perde il buonumore e, pochi giorni dopo aver saputo di dover saltare il Mondiale russo a causa della lesione al legamento crociato del ginocchio destro, prevede grandi traguardi per il Brasile: "Credo che questa squadra possa vincere la Coppa - dice il giocatore del Psg a The Players' Tribune -. Abbiamo il talento, le stelle e, cosa più importante, abbiamo un direttore d'orchestra".

L'ex juventino, che si è infortunato nella finale di Coppa di Francia vinta dal Psg su Les Herbiers, ha spiegato di aver immediatamente compreso che il problema fosse serio. "Quando ho sentito il dolore al ginocchio, la mia anima è uscita dal corpo - racconta il brasiliano -. Nel momento in cui sono caduto sull'erba ho capito che non sarei salito sull'aereo per il Mondiale". Per Dani Alves sarebbe stata la terza volta dopo Sudafrica 2010 e Brasile 2014, ma il giocatore è già proiettato nel futuro: "Chissà, forse alla vigilia del Mondiale 2022 starò ancora lottando per un posto nella Seleçao. Il mio corpo avrà 39 anni, ma la mia mente ne avrà solo 17".



Dani Alves è pronto a scommettere sul Brasile ed esalta il c.t. Tite: "E' riuscito a creare un'atmosfera incredibile e ci ha insegnato che non si deve giocare da solisti. Gioco da 12 anni in nazionale e questa squadra è quella che ha la coesione più forte in termini di organizzazione, struttura, idee, tutto".