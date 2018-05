Russia 2018, CR7 non perde tempo e si allena con Georgina

29 maggio 2018

A rendere pubbliche le fatiche di Cristiano (sempre maniacale negli allenamenti e nel mantenersi al massimo della forma) ci ha pensato la compagna Georgina Rodriguez che nelle Instagram Stories ha mostrato uno scatto in cui i due sono impegnati in una sessione di palestra. Messa in bacheca la Champions, dunque, CR7 non perde nemmeno un giorno di tempo e nemmeno dimostra di essere uno che si accontenta. Per un fenomeno insaziabile come lui è già ora di pensare al Mondiale e pensare soprattutto ad arrivarci già pronto. Al top della forma, come sempre.