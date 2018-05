Russia 2018, Brasile: Dani Alves salta il Mondiale

11 maggio 2018

Altra tegola per il Brasile in vista di Russia 2018. Dopo aver perso Filipe Luis, la Seleçao dovrà fare a meno anche di Dani Alves . L'esterno del Psg si è infortunato durante la finale di Coppa di Francia contro Les Herbiers, riportando la distorsione del legamento crociato del ginocchio destro. Secondo Rodrigo Lasmar, il medico della federazione brasiliana, Dani Alves dovrà stare fermo almeno sei settimane dopo l'operazione.

Lasmar, accompagnato dal coordinatore delle selezioni per la CBF, è volato a Parigi per parlare con il giocatore e col corpo medico del Psg per valutare in prima persona la situazione. A 35 anni, Dani Alves avrebbe disputato il suo terzo Mondiale dopo le partecipazioni a Sudafrica 2010 e Brasile 2014. Lunedì il ct Tite renderà note le convocazioni per la Seleçao.