Russia 2018, arriva la vuvuzela gigante: è lunga 9 metri

29 maggio 2018

Grande nota di folklore ai Mondiali di Sudafrica 2010, la vuvuzela sbarca anche in Russia in vista dei prossimi Mondiali. Il prossimo 13 giugno, presso il parco Sokolniki di Mosca, verrà installata una vuvuzela elettrica lunga 9 metri, perfettamente funzionante, in grado di produrre un suono fino a 120 decibel. Al suo interno verranno installati degli altoparlanti e un microfono che reagisce al linguaggio umano.