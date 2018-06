Perù, Tribunale Federale grazia Guerrero: giocherà i Mondiali

31 maggio 2018

Esulta il Perù: Paolo Guerrero potrà giocare i Mondiali . Lo ha deciso il Tribunale Federale svizzero, ribaltando la sentenza del Tas di Losanna sulla squalifica per doping inflitta all'attaccante . Il ricorso presentato dal "Depredador" è stato dunque accolto dall'ultimo organo giudicante della giustizia sportiva, mandando in estasi una nazione intera. La Blanquirroja a Russia 2018 potrà contare sul suo gioiello.

Missione compiuta, dunque, per il giocatore più rappresentativo del Perù? In realtà solo in parte. Grazie all'appoggio del presidente federale Edwuin Oviedo, Guerrero ha ottenuto infatti una sospensione cautelare della squalifica rimediata per essere risultato positivo alla cocaina dopo la sfida di qualificazione contro l'Argentina. Questo significa che l'attaccante potrà sì prendere parte a Russia 2018, ma alla fine della rassegna iridata dovrà però scontare i 14 mesi di squalifica.