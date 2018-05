Mondiali, scelta clamorosa: l'arbitro di Brasile-Germania 1-7 vuole diventare allenatore

20 maggio 2018

Marco Antonio Rodriguez, forse il nome non vi dirà più nulla. Se aggiungiamo Mineirazo, vi può invece venire in mente la clamorosa semifinale Mondiale del 2014: Brasile-Germania 1-7. Un risultato storico, a ricordare 64 anni dopo (ma nel 1950 era "la finale") la disfatta più grande della Seleçao: il Maracanazo. Bene, Marco Antonio Rodriguez, per tutti Chiquimarco (così soprannominato in Messico per la somiglianza a un personaggio di una serie televisiva), è stato l'arbitro di una delle gare più incredibili della storia del calcio. Si giocava a Belo Horizonte ed era l'8 luglio 2014, una data che i brasiliani (ma non solo loro) non si dimenticheranno mai.



Una settimana dopo quella partita, si è ritirato a vita privata e ha scelto di dedicarsi ad altro. Ma ora il suo nome torna alla ribalta per un desiderio clamoroso: secondo quanto scrive Marca, dopo aver studiato in Spagna per diventare allenatore, l'ex arbitro ha dichiarato alla stampa iberica di sentirsi pronto per questa nova avventura. La sua speranza è quella di trovare un club pronto a dargli fiducia. Gli basterebbe avere un'opportunità. Certo, c'è da dire che le ambizioni a Chiquimarco non mancano. Adesso serve solo trovare una società che abbia il coraggio e la voglia di investire su di lui. Anche se quel coraggio, forse, non verrà di certo a un club brasiliano.