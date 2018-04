Mondiali Russia 2018, arbitri: ufficiale, ci sarà anche Rocchi

29 marzo 2018

Il Comitato arbitrale della Fifa ha ufficializzato l'elenco di 36 arbitri e 63 assistenti, in rappresentanza di 46 paesi, per il Mondiale in Russia. Per l'Italia Gianluca Rocchi sarà affiancato da Di Liberatore e Tonolini. Partendo da 53 terne nel settembre 2014, la selezione si è basata "sulle capacità e sulla personalità di ciascun arbitro, nonché sul suo livello di comprensione del calcio e sulla capacità di leggere sia il gioco che le varie tattiche impiegate dalle squadre".

Le terne scelte parteciperanno ad un altro seminario, di due settimane, nella seconda metà di aprile, presso il centro tecnico della Federcalcio italiana a Coverciano. Arbitri e assistenti saranno divisi in due gruppi, che comprenderanno anche candidati all'arbitro di video (VAR). A seguito di questo seminario, il Comitato arbitrale Fifa annuncerà i nomi degli arbitri selezionati per agire come VAR durante il Mondiale. Il processo di selezione terrà conto dell'esperienza VAR del candidato nei campionati nazionali, nelle competizioni Fifa e nei seminari arbitrali Fifa dall'inizio del progetto VAR nel 2016.



Da qui all'inizio del torneo, a giugno, gli arbitri selezionati, gli assistenti ed i VAR saranno monitorati e supportati dal Comitato Fifa su base individuale per garantire che siano pienamente preparati. Dopo il seminario a Coverciano, tutti gli ufficiali di gara parteciperanno a un seminario preparatorio finale a Mosca, che inizierà dieci giorni prima dell'inizio del torneo. Questo seminario riguarderà anche i VAR. Durante il Mondiale i direttori di gara selezionati opereranno in una varieta' di ruoli: arbitri, assistenti arbitri, quarti ufficiali, arbitri assistente di riserva e ufficiali di gara addetti al video.