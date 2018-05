Mondiali, Messi: "L'Argentina è unita, non siamo favoriti ma daremo tutto"

30 maggio 2018

L' Argentina è pronta per l'avventura in Russia . Ne è convinto Lionel Messi che, fresco di tripletta nell'amichevole contro Haiti , ha voluto dare la carica mantenendo un basso profilo: "La Coppa del Mondo è il sogno di tutti. Non siamo candidati alla vittoria ma siamo bravi e ci alleniamo per migliorare giorno per giorno". Gli sforzi li hanno notati anche i tifosi, che hanno riservato solo applausi all'Albiceleste. "Siamo contenti di aver sentito il loro affetto", ha detto la Pulce.

Della stessa opinione anche Gonzalo Híguain: "Sono felice perché dopo tanti anni credo che la gente abbia capito che mi sono rotto la schiena per questo Paese. Sentire l'appoggio dei tifosi ti rende più forte e vai al Mondiale con un altro spirito". Quasi emozionato il campione argentino, che preferisce allontanare le previsioni: "Ci sono molti fattori, sono sette partite e dobbiamo rimanere concentrati".



Per l'Argentina il primo appuntamento è fissato per il 16 giugno contro l'Islanda. Messi, al suo quarto Mondiale, vuole centrare l'obiettivo e "vincere la prima partita, che è la più importante per avere tranquillità e serenità". La calma è al qualità che il capitano chiede ai suoi compagni: "Dobbiamo procedere lentamente. Stiamo inseguendo un sogno e daremo tutto ciò che abbiamo per realizzarlo in Russia, a prescindere dagli avversari che incontreremo". Nonostante la preoccupazione della qualificazione perché "in una Coppa del Mondo la logica non prevale quasi mai", il fuoriclasse del Barcellona ci crede: "Abbiamo buoni giocatori e stiamo diventando più forti per potercela giocare alla pari con chiunque".