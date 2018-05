Mondiali, Russia prima nega e poi concede l'accredito a un giornalista tedesco

14 maggio 2018

Hajo Seppelt era stato dichiarato "persona non grata" a causa dei suoi documentari di inchiesta sul doping in Russia, ma dopo le proteste inoltrate dalle autorità tedesche è stato accreditato ai Mondiali. Il giornalista dovrà comunque sottoporsi a un interrogatorio da parte del Comitato Investigativo, come parte di un'indagine riguardante Grigory Rodchenkov, la gola profonda che ha portato alla luce lo scandalo del doping in Russia. Lo riporta la Tass citando Svetlana Petrenko, portavoce del Comitato Investigativo.