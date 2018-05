Mondiali, confessione shock di Platini: "Pilotato il sorteggio del '98 per avere la finale Francia-Brasile"

18 maggio 2018

Confessione shock di Michel Platini, ex numero uno dell'Uefa, sul Mondiale di Francia '98, quando era il co-presidente del comitato organizzatore: "Francia-Brasile era la finale che tutti sognavano". E qualche spintarella c'è stata. Durante la trasmissione France Bleu, Platini ha ammesso una "piccola accortezza": inserire nel girone A il Brasile e nel C la Francia. Così da potersi trovare in finale. Come dire, missione compiuta.