Mondiali 2018, i convocati dell'Argentina: fuori Icardi, ci sono Dybala e Higuain

21 maggio 2018

SAMPAOLI: "GIOCHEREMO CON IL 2-3-3-2"

Icardi resta a casa, per lui niente Mondiale. Non un fulmine a ciel sereno, anche se Sampaoli l'aveva inserito nella lista dei 35 pre-convocati dai quali ha ricavato i 23 che voleranno in Russia. Il capocannoniere del campionato italiano (a pari con Immobile) non è stato chiamato dal ct, che ha preferito restringere la rosa degli attaccanti puri a 4: con Messi e Agüero ci sono Higuain e Dybala. "Siamo arrivati a questa lista dopo un'analisi lunga e meticolosa", ha detto Sampaoli in conferenza stampa. "I giocatori che ho chiamato sono quanto più vicino possibile alla nostra idea di gioco. Ad esempio: ho scelto Ansaldi perché è un esterno che può giocare su entrambe le fasce".



Sulla questione Icardi, Sampaoli non ha voluto approfondire: "Icardi, Perotti, il Papu Gomez e Lautaro Martinez non verranno in Russia con noi, ma sono tutti nomi buoni di giocatori che potevano stare nel nostro attacco. Anche Benedetto, ad esempio, che ci ha aiutato molto nelle qualificazioni e adesso è infortunato".



Sampaoli sa che il popolo argentino è molto esigente e che l'Argentina, come sempre, ha un solo risultato a disposizione, la vittoria: "Questa ansia di sapere che dobbiamo rappresentare una nazione così al Mondiale è una grande responsabilità per me. Abbiamo tanti giocatori bravi, che possono svolgere diversi compiti e con caratteristiche di duttilità, che si possono adattare alle diverse partite e situazioni. Stiamo lavorando molto su questo".



Il ct dell'Albiceleste è consapevole di aver chiamato alcuni giocatori che non hanno particolarmente brillato in stagione, lasciandone a casa altri reduci da un anno molto positivo: "Chi ho chiamato ha caratteristiche che servono al gioco che abbiamo in mente. Il Mondiale è corto, serve entusiasmo ed è quello che avremo. Prendete Agüero, reduce da un infortunio: da una settimana si allena bene, si sta rimettendo in forma. Vedremo invece Biglia in che condizioni arriverà".



Sampaoli poi, come sempre, ha sorpreso tutti, parlando dell'impianto tattico della sua Argentina: "Avremo uno schema madre, che può essere il 2-3-3-2, che ci permetterà di tenere differenti distanze in campo, di sviluppare il gioco in base ai limiti degli avversari. Sfrutteremo il possesso palla e vedremo di costruire una superiorità continua nelle varie zone del campo".