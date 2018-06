Mondiali 2018, annullata amichevole Israele-Argentina a Gerusalemme Minacce di morte a Messi: l'incontro era previsto per sabato

6 giugno 2018

L'amichevole di calcio Israele-Argentina che avrebbe dovuto disputarsi a Gerusalemme è stata cancellata. Lo ha confermato l'ambasciata israeliana parlando di minacce contro il campione del Barcellona Lionel Messi. L'incontro era previsto per sabato. "L'Ambasciata d'Israele si rammarica di comunicare la sospensione della partita tra Israele e Argentina", si legge in una nota in cui si fa riferimento a "minacce e provocazioni" contro il capitano dell'Argentina Messi. Secondo il ministro degli Esteri argentino Jorge Faurie, i giocatori erano riluttanti alla partenza per Israele, così come il ct Jorge Sampaoli che ha dichiarato che avrebbe preferito rimanere a Barcellona per ultimare i preparativi in vista dei Mondiali.

Domenica il boss del calcio palestinese Jibril Rajoub aveva invitato Messi a non giocare a Gerusalemme e aveva esortato i fan a bruciare le magliette con il suo nome se invece lo avesse fatto. La Federcalcio palestinese ha per questo accolto positivamente l'annullamento della partita, affermando che così lo sport non sarà usato come "strumento di ricatto politico". "Da quando hanno annunciato che avrebbero giocato in Israele - ha detto la ministra dello Sport Miri Regev - gruppi terroristici hanno inoltrato ai giocatori della nazionale argentina e ai loro congiunti messaggi e lettere, includendo chiare minacce che avrebbero colpito loro e le loro famiglie". Hanno anche associato "immagini video di bambini morti".



Ovvie e immediate le polemiche. "E' una vergogna che le star del calcio argentino abbiano ceduto alle pressioni degli odiatori di Israele il cui unico obiettivo è quello di danneggiare il diritto di Israele alla sua difesa e di provocare la sua distruzione", ha detto, su Twitter, il ministro della difesa Avigdor Lieberman.

HIGUAIN: "GIUSTO NON ANDARE" "E' stato giusto non andare in Israele, la sicurezza viene prima di tutto", così l'attaccante della Juventus e della Nazionale argentina Gonzalo Higuain, in un'intervista a Espn rilanciata dal maggiore quotidiano argentino Clarin, commenta l'annullamento della partita fra Israele e Argentina per le minacce dei gruppi terroristici ai giocatori sudamericani. Higuain è stato l'unico giocatore a parlare della vicenda: "alla fine è stata fatta fare la cosa giusta, la sicurezza e il buon senso sono al primo posto".

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X