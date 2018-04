La Svezia senza Zlatan: Ibrahimovic non farà i Mondiali in Russia!

26 aprile 2018

Zlatan Ibrahimovic non parteciperà ai Mondiali di Russia 2018: questa la decisione della Federazione svedese ufficializzata con una nota sul proprio profilo Facebook. Nei giorni scorsi l'attaccante dei LA Galaxy aveva fatto sapere che non ci sarebbe potuto essere un Mondiale senza di lui, annunciando di fatto la sua volontà di prendere parte alla rassegna, oggi invece la smentita: "Zlatan Ibrahimovic non giocherà la Coppa del Mondo".