La grande paura di Neymar: "Sono spaventato, il Mondiale è il mio sogno"

16 maggio 2018

" Nessuno è spaventato quanto me ". Neymar si proietta al grande appuntamento del Mondiale di Russia confessando di avvertire la pressione. "So che la gente è un po' nervosa e aspetta il mio rientro, ma nessuno lo è più di me, nessuno è così ansioso di tornare e nessuno ha più paura di me ", ha ammesso l'attaccante della Seleçao, fermo da febbraio, alla TV brasiliana 'Globo'.

Il 26enne giocatore del Psg si è infortunato al piede destro il 25 febbraio in una partita di campionato contro il Marsiglia. È stato operato all'inizio di marzo in Brasile e sta proseguendo il recupero per essere al top al Mondiale. "È un momento molto difficile, penso che sia uno dei più difficili che abbia mai avuto, perché siamo così vicini al mio sogno del Mondiale", ha spiegato.



Neymar ha ripreso ad allenarsi con il Psg domenica scorsa. Potrebbe tornare in campo il 3 giugno, in occasione dell'amichevole dei verdeoro contro la Croazia. "Grazie a Dio, ho una nuova possibilità di diventare campione del mondo con la mia nazionale. È un sogno che ho da quando ero piccolo, è il mio obiettivo principale. Spero che sarà il mio Mondiale".



Ma come sta realmente Neymar? L'attaccante non è entrato nello specifico: "Fortunatamente, durante il mio soggiorno in Brasile per via della riabilitazione, ero circondato da gente allegra e che mi faceva stare bene, distraendomi dai brutti pensieri. Ciò nonostante, nella mia testa succedono milioni di cose...".