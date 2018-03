L'Italia sparring partner in scena a Manchester: Messi e Higuain testano gli azzurri di Di Biagio

23 marzo 2018

Per la prima volta senza un Mondiale da giocare dopo sessant’anni, per ripartire dopo l’amara notte di San Siro del 13 novembre scorso, quando lo 0-0 contro la Svezia ha segnato la mancata qualificazione a Russia 2018 e un punto di svolta epocale per il movimento del nostro calcio: l’Italia ricomincia dall’amichevole di stasera a Manchester, all’Etihad Stadium contro l’Argentina di Messi e Higuain.



Primo dei due test, il secondo martedì a Wembley con l’Inghilterra, che potranno svelare la consistenza delle fondamenta da piazzare per ricostruire la Nazionale. Si riparte con in panchina Luigi Di Biagio, che stasera farà il suo esordio da selezionatore dell'Italia conscio di avere in questi test la grande possibilità di giocarsi la riconferma, per smarcarsi dalle ombre dei vari Ancelotti, Conte, Mancini e Ranieri. Italia-Argentina, su il sipario alle ore 20,45 nella casa del Manchester City.



Sarà la 15esima sfida tra gli Azzurri (al 14° posto nel ranking Fifa) e l’Albiceleste (quarta), decima gara amichevole con l’ultimo precedente che risale al 14 agosto 2013 con il successo dell’Argentina 2-1 a Roma grazie ai gol di Higuain e Banega (per l’Italia a segno Insigne). Complessivamente, nei nove precedenti in amichevole l’Italia ha vinto quattro volte, tre successi per l’Argentina e due pareggi. Cinque, invece, i precedenti ai Mondiali con gli azzurri vincenti 1-0 nel 1978 e 2-1 nel 1982. Tre i pareggi: 1-1 nel 1974, nel 1986 e nel 1990, quest’ultimo amaro con la successiva vittoria ai calci di rigore 4-3 della Seleccion che eliminò l’Italia nella semifinale del Mondiale giocata in casa, allo stadio San Paolo di Napoli.



Un’amichevole di lusso per far ripartire la Nazionale, con Buffon a far da guida al nuovo gruppo dei vari Donnarumma, Chiesa, Cutrone e Verdi, affidandosi in attacco alla brillantezza di Insigne e Immobile per dare un segnale di svolta. Saranno più di 40mila gli spettatori all’Etihad Stadium.



Di contro ci sarà l’Argentina di Messi, così definita dal commissario tecnico dell’Albiceleste Jorge Sampaoli nella conferenza stampa della vigilia. “Il proprietario di questa squadra è Messi - ha spiegato -. Dobbiamo capire con chi giocare e con quale modulo ma tutto in funzione di Leo”. Su il sipario sulla giovane Italia, quella che avrà il compito di riavvicinare i tifosi ai colori azzurri dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale di Russia.