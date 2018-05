L'Isis minaccia: un pugnale su Russia 2018

5 maggio 2018

L'Isis torna a minaccciare il Mondiale. Con un pugnale e del sangue sul logo di Russia 2018 e l'organizzazione terroristica islamica ha lanciato il messaggio: "Uccideteli tutti". In Russia l'allerta è massima e le misure di sicurezza saranno moltissime. Questa è solo l'ultima minaccia lanciata dall'Isis in questi mesi. Ad aprile il messaggio era per Putin, colpevole per i terroristi di appoggiare il regime siriano di Bashar Al-Assad: "Pagherai il prezzo per aver ucciso musulmani". Ancora prima era toccato a Messi vestito in arancione pronto a essere giustizioato.