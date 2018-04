Inghilterra, Southgate: "L'Italia non è in crisi, sarà un buon test"

26 marzo 2018

"Non credo che l'Italia sia messa così male. Sarà una partita più difficile di quella con l'Olanda perché l'Italia non è in crisi come sento dire. Non si sono qualificati per i Mondiali perché hanno trovato la Spagna, ma hanno ottimi giocatori". Parole del ct dell'Inghilterra Gareth Southgate alla vigilia dell'amichevole contro gli azzurri. "Hanno grande orgoglio e non verranno a Wembley per alzare bandiera bianca. Sarà un buon test per noi".